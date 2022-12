Senegal eliminato dal Mondiale | Mané orgoglioso | “Avete reso fieri tutti

Milan News

Ieri la Francia hala Polonia con un super Mbappé mentre l'Inghilterra ha superato il. Ai quarti sarà grande sfida tra le Nazionali di Deschamps e SouthgateIl risultato finale: Inghilterra -3 - 0. Comments comments L'Inghilterra cala il tris e vola ai quarti: Senegal eliminato. Cinque minuti per Ballo-Toure Un percorso importante per il Senegal al Mondiale in Qatar che si è interrotto agli ottavi di finale con la sfida persa contro l'Inghilterra. Considerando anche la grande assenza per infortunio di ...Ieri l’Inghilterra ha eliminato il Senegal ai Mondiali del Qatar, ma non è questa la notizia. Il conformismo politically correct ha, infatti, raggiunto apici di ridicolo mai visti prima del fischio ...