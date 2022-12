(Di lunedì 5 dicembre 2022) Non tutte lesottostanno al medesimo principio di conservazione. Ecco una guida per evitare di essere sanzionati

ilGiornale.it

...trattamento contabile adottato rientri tra quelli consentiti dagli applicabili principi- ... Ci sono anche gli ' impegni morali che si sono rivelati essereprivate sottoscritte tra i ...Lo stesso Re, 'disquisendo con l'interlocutore degli effettidelle valorizzazioni dei ... Emergono ' impegni morali che si sono rivelati essereprivate sottoscritte tra vertici ... Scritture contabili, per quanto tempo conservarle - ilGiornale.it L’asso portoghese Cristiano Ronaldo impegnato al Mondiale in Qatar, lo scorso 4 novembre ha presentato ai magistrati torinesi che indagano sui conti del club bianconero un’istanza per avere copia degl ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...