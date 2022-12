Sanremo 2023 | Edoardo Vianello risponde ai Jalisse

Il cast del Festival disembra essere stato compilato con il Manuale Cencelli non solo nel modo in cui rispecchia, come abbiamo scritto qui , gli equilibri discografici tra ...L'annuncio è arrivato questa mattina:avrà tra le co - conduttrici proprio Francesca Fagnani, che porterà sul palco senza dubbio la sua cifra ironica in un contesto inusuale. Non è ...Ieri, domenica 4 dicembre 2022, Amadeus ha finalmente rivelato i tanto attesi nomi dei Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023. La kermesse andrà in onda nelle prime settimane di ...Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il 2023 sarà un anno di nuova musica per Madame, a partire ...