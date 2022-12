Agenzia ANSA

...nellatra tutti i livelli" di governo perché "in questo tempo nessuno può pensare di affrontare da solo le sfide che abbiamo di fronte". Così la presidente del Consiglio Giorgiain ...Un primo banco di prova importante per sondare latra governo nazionale e regionale. Urso ha illustrato le tappe del lavoro portato avanti nei primi 40 giorni del governoche ... Meloni,c'è sinergia con le regioni, sfide non si affrontano soli - Politica "Questo governo crede fortemente nella collaborazione tra Stato, Regioni, Province autonome, enti locali" e vuole "investire fortemente nella sinergia tra tutti i livelli" di governo perché "in questo ...Lo specchio «Ultrafragola» di Sottsass, le creazioni di Archizoom e Superstudio: qui un attivatore di idee con lo sguardo al futuro ...