Meloni sul Pnrr | «Non basta | la Ue faccia di più a partire da energia»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La premier Giorgiaal festival delle Regioni: non poteva tenere in considerazione l’impatto che la guerra in Ucraina ha avuto sulle nostre economie

E ha messo il dito nella piaga: 'Ultima cosa da ricordare, per quanto spiacevole… Draghi in Europa aveva un ascolto cheancora non ha. Draghi si poteva permettere di far passare ...... è boom a Roma: pediatri sotto assalto 5 Dicembre Attualità Dietrofront tetto al Pos: la...n° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci Termini e Condizioni Privacy Normativafact ..."Sono ancora da raggiungere 30 obiettivi" ha sottolineato la presidente del Consiglio Meloni che è tornata sul tema dei pagamenti con bancomat. "La soglia dei 60 euro per il Pos potrebbe essere ...La neo-premier Giorgia Meloni ha frenato sull’innalzamento a 60 euro dell’importo degli acquisti che possono essere effettuati senza Pos, definendola una “cifra indicativa”. La nuova manovra economica ...