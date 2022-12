Fabio Fazio si scaglia contro il commercio | è inguardabile In Rai solo le lagne degli intellettuali radical chic di Sx

Affaritaliani.it

Il conduttore di 'Ulisse' non ha mai condiviso il suo dolore in pubblico fatta eccezione per il discorso di addio ai funerali, ma all'amico, conduttore di CTCF ha rivelato un particolare: ...Quindi e' stato come una specie di lascito di un capitano che ti dice che non potra' esserci, ma la rotta migliore e' questa': cosi' Alberto Angela ospite dia Che tempo che fa su Rai3. '... Fabio Fazio si scaglia contro il commercio: in Rai solo le lagne della Sx “Era un segreto per tutti”. Alberto Angela svela un retroscena sugli ultimi giorni di vita del celebre padre Piero, l’uomo simbolo ...Paolo Giordano è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa: lo scrittore ha affrontato diverse tematiche, dal nucleare all'istruzione.