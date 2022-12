Cagnolina salvata dal rifugio ora va in moto nel sidecar personalizzato assieme al suo padrone

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 5 dicembre 2022) È sempre incredibile quando un cane di unviene adottato. Non c’è niente come vedere questi cani avere il loro primo assaggio di libertà e legare con i loro padroni. Proprio come unache è stata adottata e ora vive una vita a tutta velocità. Infatti, va inal suonel suo. Secondo WMUR, Michael Sexton, di Manchester, nel New Hampshire, sette anni fa ha adottato la suaB.B. dal Manchester Animal Shelter. Fin da allora,hanno avuto un modo unico e speciale di legare: scendere in strada sulladi Michael. L’articolo prosegue sotto la foto. B.B. ha un...