“Benvenuto Alessio” Fiocco azzurro a UeD | l’ex tronista papà per la prima volta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Splendida notizia per Luigi Mastroianni di Uomini e Donne, che è diventato. Una gioia incontenibile quella delvolto del dating show di Maria De Filippi, che ha annunciato ufficialmente la nascita del figlio. Il parto della sua compagna è avvenuto nelle scorse ore e la comunicazione ai suoi fan è arrivata con un bellissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram. A 20 giorni dal Natale il giovane si è già fatto un regalo in anticipo, infatti può essere chiamatoper lanella sua vita. Felicità incommensurabile per Luigi Mastroianni di Uomini e Donne, finalmentedopo 9 mesi di attesa. Emozionante il filmato postato dal, che ha ritrovato serenità e amore al fianco della sua partner. E ora la sua famiglia ...

' . Il parto è stato 'infinito', segnato da un lungo travaglio. Domenica sera, tramite una Stories, Mastroianni ha scritto: 'Dopo ore di travaglio siamo scesi in sala parto'. Non ...... dare ilalla nuova stagione e scambiarsi in un momento conviviale gli auguri di Buon ... titoli Europei e la straordinaria ultima impresa di Piergiglicon l'argento ai mondiali ...Oggi, 5 dicembre, è nato il figlio con la compagna Anna Scuderi. L’annuncio con un tenero video pubblicato su Instagram: “Benvenuto Alessio”. Luigi Mastroianni è diventato papà per la prima volta.L'ex schiacciatore di Isernia, Castellana Grotte e Taranto abbraccia questa nuova esperienza da tecnico/educatore ...