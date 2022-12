Attentato scuola Cc di Fossano | chiesto ergastolo per anarchico Cospito

Orizzonte Scuola

Ergastolo e dodici mesi di isolamento diurno per l'allaallievi dei carabinieri di Fossano (Cuneo), del 2005. E' quanto ha chiesto il procuratore generale Francesco Saluzzo per l'anarchico Alfredo Cospito, attualmente detenuto nel ...... durante l'udienza d'Appello che si sta svolgendo a Torino, ha chiesto per l'anarchico Alfredo Cospito l'ergastolo e dodici mesi di isolamento diurno per l'allaallievi dei ... Regionalizzazione scuola, Di Meglio: “Un attentato all’istruzione pubblica statale voluta dai nostri padri costituenti” Bombe carta e disordini a Torino per il corteo degli anarchici, che hanno voluto manifestare la loro solidarietà ad Alfredo Cospito, sotto processo per l'attentato alla scuola allievi dei carabinieri ...Il procuratore generale Francesco Saluzzo a conclusione della sua requisitoria, durante l'udienza d'Appello che si sta svolgendo a Torino, ha chiesto per l'anarchico Alfredo ...