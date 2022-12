Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022)DEL 4 DICEMBREORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. AGGIORNAMENTO SUL RACCOROD ANULARE UN INCIDENTE OCCORSO SULLA CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE ALTEZZA SVINCOLO VIA TIBURTINA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA AURELIA A RIDOSSO CON IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO PASSIAMO NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE È ANCORA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI NEL TRATTO DELLA TERZA GALLERIA DA INCROCIO CON LA VIA APPIA FINO A VIA DELLE GROTTE INTERDETTA NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE CON DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS DI ZONA E SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI PREVISTA L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELALL’INTERNO DELLA NUOVA FASCIA VERDE CON ATTIVO IL ...