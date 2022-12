Serie A Femminile | undicesima giornata | risultati e prossimo turno

(Di domenica 4 dicembre 2022) La Roma non si ferma più: le giallorosse, ospiti delle rossonere, centrano la 10a vittoria in questo campionato e si confermano leader della classifica diA con 30 punti, a +6 sulla Juventus a 24. Ottavo successo consecutivo in...

Bergamo - Pinerolo finisce 3 - 1, malgrado una prestazione grintosa in difesa e di carattere da parte delle ospiti. Per la neopromossa manca ancora l'appuntamento con la vittoria e nell'occasione con ...Le ultime otto giornate che si sono giocate inA hanno avuto un grande comune denominatore, cioè la vittoria della Roma. La squadra di Spugna passa anche sul campo del Milan (2 - 0) e si riporta a +6 sulla Juventus seconda. Un cammino, ...Finisce in parità il derby con il Sassuolo (2-2), sotto gli occhi del presidente Kyle Krause. Partenza ad handicap per il Parma di mister Panico che, per la prima volta durante la sua gestione, si tro ...Seconda giornata del girone di ritorno di Serie A Femminile. Il secondo dei due big match della parte alta della classifica (Inter Juventus è terminata 0 a 2 per le bianconere) ha visto la vittoria de ...