Sanremo 2023 | i Coma_Cose tornano tra i Big in gara

(Di domenica 4 dicembre 2022) I Coma Cosetra i Big indue anni dopo aver sorpreso con la loro Fiamme negli occhi I Coma Cose parteciperanno inalla 73° edizione del Festival di. Fausto Lama e California saliranno sul palco dell’Ariston per la seconda volta il prossimo febbraio, dopo l’esordio nel 2021 che li ha visti conquistare il pubblico con il brano Fiamme negli occhi (doppio disco di platino). Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma Cose sono il duo più interessante del panorama musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto Inverno Ticinese (2017), successo poi riconfermato con gli album Hype Aura (2019) e Nostralgia (2021). Con il nuovo album Un meraviglioso modo di salvarsi, uscito il 4 novembre per Asian Fake e Epic Records/Sony Music, segnano il loro ritorno sulle scene e ...

La lista dei big in gara a Sanremo 2023 è uscita e il web non parla di altro. Dopo un collegamento altalenante (il maltempo non risparmia neanche l'Ariston) di Amadeus al Tg1 gli ...L’obiettivo è chiaro: superare le cifre clamorose delle canzoni in gara quest’anno, 3,2 milioni di copie vendute e oltre 30 Dischi di platino vinti. Continuando a ridare lustro ...