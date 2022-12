Sampdoria | in difesa Dragovic è la prima scelta Si punta al prestito

(Di domenica 4 dicembre 2022) Molti nomi sulla lista dei possibili obiettivi in entrata di Mattia Baldini, ma quasi tutti vincolati per ora alla necessità (anzi, all'obbligo) di sfoltirei ranghi, per non appesantire i conti ...

...Genova (potrebbe arrivare in prestito) per ridare stabilità e solidità a un reparto arretrato che sin qui ha sofferto moltissimo con ben 27 gol subìti in quindici partite (è la seconda peggior...Le nerazzurre vanno poi più volte vicine al goal che riaprirebbe il match, ma la palla non entra mai nella portada Peyraud Magnin e alla fine la partita termina con il 2 - 0 della squadra ...Si continua a parlare tantissimo di Antonio Cassano e delle sue esternazioni alla Bobo Tv, c'è però anche chi difende l'ex Sampdoria ...Capozucca ha difeso Cassano dalle critiche ricevute nelle ultime settimane: le parole del dirigente sportivo sull’ex Sampdoria Stefano Capozucca ha difeso Antonio Cassano, ex attaccante della Sampdori ...