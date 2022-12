(Di domenica 4 dicembre 2022) Quando parliamo di oceano, possiamo riferirci a tante cose diverse: l’enorme quantità d’acqua, il gran numero delle specie che ci abitano, i fondali con i loro ecosistemi. Ma per chi L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

Una coppia bellissima e che condivide un grande amore da tanti anni, gelosamente custodito tra le mura della propria casa come si fa con le cosea cui si tiene di più. La stessa ...Questore di Alessandria su tutto il territorio provinciale al fine di presenziare in quei luoghi e inaree in cui, l'opera continua di osservazione oltre che allesegnalazioni dei ... Quelle preziose connessioni marine | il manifesto