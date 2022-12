Mondiali 2022 | Inghilterra batte Senegal 3-0 | ai quarti contro la Francia

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) - L'si qualifica aidi finale del mondiale di Qatargrazie al successo per 3-0 sulall'Al Bayt Stadium di Al Khor. Di Henderson al 38', Kane al 48' e Saka al 57' le reti della squadra del ct Southgate che affronterà ailasabato 10 dicembre. LA PARTITA - Ritmi intensi già in avvio, nei primi minuti la nazionale dei Tre Leoni parte in attacco provando a mettere subito pressione agli avversari. È però ila rendersi più pericoloso ripartendo con rapidità e sfiorando il gol a metà primo tempo con Sarr, imbeccato da Dia: pallone alto, con sospiro di sollievo degli inglesi, che faticano a sfondare. Il centravanti della Salernitana guida gli attacchi degli africani, impegnando Pickford di sinistro alla ...

Di seguito, tutti i dettagli su come poter seguire in diretta televisiva e streaming il quarto di finale deidi calcio tra Francia e Inghilterra.CALCIO, FRANCIA - INGHILTERRA: IL PROGRAMMA E COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING Calcio d'inizio: sabato 10 dicembre Diretta tv: Rai1 Diretta streaming: RaiPlayLa tradizione, se così la possiamo definire, non è cambiata vista la netta affermazione degli uomini di Gareth Southgate per 3 - 0. Harry Kane ha interrotto il proprio digiuno e con lui sono andati a ...(Adnkronos) – L’Inghilterra si qualifica ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022 grazie al successo per 3-0 sul Senegal all’Al Bayt Stadium di Al Khor. Di Henderson al 38', Kane al 48' e Saka ...MONDIALI 2022 - Diamo i voti ai protagonisti della sfida dell'Al Bayt Stadium vinta dall'Inghilterra grazie ai gol di Henderson, Kane e Saka.