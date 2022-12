Meritato riposo per Anguissa | Olivera e Lozano | quando rientreranno in gruppo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il Mondiale è ormai entrato nella fase più calda: ieri sono iniziati gli ottavi di finale con Olanda e Argentina che hanno strappato il pass per i quarti, battendo rispettivamente USA e Australia. Oggi sarà il turno di uno degli ultimi due azzurri rimasti in gara: Piotr Zielinski con la sua Polonia sfiderà la Francia campione del mondo in un match che si preannuncia molto complicato per i polacchi. Domani, invece, sarà Kim Min-jae a scendere in campo e tentare un’impresa storica: la Corea del Sud affronterà il Brasile che potrebbe recuperare anche Neymar prima del previsto.tornerannoa Napoli? Se Zielinski e Kim dovranno affrontare almeno un altro match, c’è chi ha dovuto salutare il Qatar in anticipo. Hirving, Mathiase ...