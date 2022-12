Memo Remigi da Giletti dopo le accuse | come si giustifica | travolto dai social

(Di domenica 4 dicembre 2022)torna in tv per parlare del caso che haun mese fa quando un video postato su Twitter ha portato alla luce un palpeggiamento nei confronti di Jessica Morlacchi, sua partner nel programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai 1. Il cantante di Innamorati a Milano domenica 4 dicembre è ospite di Massimoa Non è l'Arena e ha ribadito quanto detto nell'immediatezza del fatto, ossia che "incoscientemente" ha fatto un gesto non voluto. Sidicendo chela palpatina, la vittima delle sue attenzioni non lo ha ripreso dicendogli che non gradiva in nessun modo le mani addosso. "Ho chiesto scusa a tutti, gesto fatto con leggerezza", ha detto il cantante. Nella trasmissione viene ricordato quanto si vede nel filmato: la mano di ...

