Il sottile confine tra eroi e malvagi

(Di domenica 4 dicembre 2022) Piante miracolose, agenti d’élite lasciati soli a salvare una scienziata, zone d’ombra e segreti. C’è Mark Boal, premio Oscar per The Hurt Locker, dietro la nuova serie tv d’azione Echo 3. Che dice a Panorama: «Al pubblico piacciono, in egual misura, verità e ambiguità». «Quando si parla di vicende di politica estera per il grande o il piccolo schermo, gli Stati Uniti hanno spesso lo sguardo rivolto a Est, si tratti dell’Europa o, data la scottante attualità, della Russia. Io ho scritto tre film ambientati tutti in Medio Oriente, e stavolta ho pensato che volevo raccontare qualcosa di meno esplorato, come la relazione con i nostri vicini del Sudamerica». Mark Boal, newyorkese, 49 anni, spiega così perché, dopo aver realizzato le sceneggiature di Nella valle di Elah e The Hurt Locker, ambientati in Iraq, e di Zero Dark Thirty, sulla cattura di Osama bin Laden in Afghanistan (e dopo aver ...