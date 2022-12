Bosco Lucarelli | riscaldamenti attivi a partire dal 7 dicembre

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Gli ultimi componenti del sistema di riscaldamento per l’Istituto Industriale “” di viale San Lorenzo di Benevento sono stati consegnati allo spedizioniere dalla Ditta produttrice di Bassano Del Grappa nella giornata di giovedì e saranno nella Città sannita probabilmente lunedì mattina 5”. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi. Il nuovo gruppo di riscaldamento per il “”, pur ordinato oltre due mesi or sono dalla Provincia, è stato consegnato dal produttore solo in parte. “Si precisa, a tale riguardo, che occorre necessariamente tenere presente la particolare congiuntura in cui ci troviamo e che vede il sistema produttivo italiano in difficoltà nel tenere passo alle richieste del mercato.Le componenti ...