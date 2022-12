Bimba con un cuore artificiale aspetta da mesi il trapianto in ospedale | ora una nuova macchina le permette di uscire

Livesicilia.it

Neonata nasceotto embrioni nello stomaco, i medici pensavano fosse un tumore: è il primo caso al mondo La storia Grazie a questo dispositivo, e dopo sei mesi di ricovero - tre dei quali in ...In un'altra immagine appare unabionda in costume da bagno rosa, sdraiata su un fianco che saluta la telecamera, un ragazzoi tacchi, una camera da letto che sembra ricoperta di macchie di ... Febbre alta e convulsioni, bimba trasferita a Palermo da Caltanissetta Arena ha 13 anni ed è ricoverata a La Paz (Madrid) con un cuore artificiale in attesa di trapianto cardiaco. La giovane è anche la prima paziente spagnola ad avere ...La nota malattia che colpisce i più piccoli, con sintomi in genere non particolarmente gravi, è particolarmente contagiosa. Nel Regno Unito sono morti almeno sei bambini, e le autorità sanitarie ...