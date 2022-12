Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022)DEL 3 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IN VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA DI CASAL BIANCO E VIA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI ALLAGATA ANCHE VIA APPIA CON CHIUSURA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO CODE PER INCIDENTE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA ID MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA A CAUSA DI ALLAGAMENTI INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTELNO NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA CASSA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI FORMELLO PER IL ...