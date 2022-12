Tuffi | ai Mondiali Juniores Santoro sigla una strepitosa tripletta d’oro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sale a cinque il numero di medaglie per l’Italaiin svolgimento a Montreal fino al 4 dicembre. Matteo, tesserato per MR Sport F.lli Marconi e già strepitoso primo dal metro e dai 3 metri, e Stefano Belotti (Bergamo) sono campioni del mondo nel sincro 3 metri. Gli azzurri, argento continentale a Rijeka 2021, conducono una gara di alto livello in cui spiccano un triplo e mezzo avanti pulito (69.75) e un doppio e mezzo ritornato molto preciso (71.10) e chiudono con 299.25 punti; alle spalle degli azzurri –è allenato da Alice Palmieri e Belotti da Davide Pasinetti – ci sono i croati David Ledisnki e Matej Nevescanin con 296.25 e i britannici Leon Baker e Hugo Thomas con 289.77 punti. Giorgia De Sanctis, infine, è brillante bronzo dal metro. La ...

