Pensioni di invalidità | stangata | INPS avvia ricalcolo frequenza | tutto automatico | non controlli niente

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’ennesimasulledicivile ma forse per alcuni può essere anche qualcosa di positivo. L’ha fatto partire un nuovo sistema didelle. In sostanza le indennità didell’anno scolastico 2021 2022 saranno computate in maniera automatica, ma in realtà la rivoluzione è molto più ampia cerchiamo di capire che cosa sta succedendo.(Fonti: ilovetrading.it)L’ultimamente sta cercando di semplificare la burocrazia che la contraddistingue che come sappiamo è letteralmente agghiacciante. Chiunque si trovi a che fare con la folle burocrazia dell’molto facilmente tirerà fuori i film di Fantozzi oppure ...