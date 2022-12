Mercatini di Natale | I migliori sono questi | impossibile non visitarli

... ma non la complicità della voglia di ripartire e di riappropriarsi dello spirito natalizio, ritorna a Belmonte Piceno l'appuntamento con idi. Domenica 11 Dicembre, dalle ore 10 ...tomorrow Scheduled ROERO EST Magliano Alfieri ROERO Eventi Anche Magliano Alfieri, per il periodo di imminenza delle festività, proporrà i tradizionali appuntamenti con idi: con i prodotti del territorio e di artigianato, tante idee - regalo e proposte enogastronomiche rigorosamente locali. Accadrà nelle domeniche del 4 e dell'11 dicembre, con il ...Domenica 4 dicembre, con una ricca anteprima, prenderà il via "Incanto di Natale", il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale che scandirà i giorni di festa con percorsi di luce ...Per l’8 dicembre, il Polo Nord arriverà direttamente a Ollastra con i mercatini natalizi e il villaggio di Babbo Natale: con oltre 50 attrazioni, il paese sarà animato dalla magia delle feste. Appunta ...