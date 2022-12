Manovra | scontro sul Pos Incertezza sul superbonus Critiche da Confindustria

(Di sabato 3 dicembre 2022) - Dopo le frecciate del presidente degli industriali Bonomi, le opposizioni sono pronte ad una mobilitazione, mentre per la Corte dei Conti le misure su pos e contanti non sono coerenti con il Pnrr. ...

Conte: colpiranno i più deboli Con lain arrivo arriva anche l'atacco del governo di ... Migranti, tra Francia e Italiasul caso Ocean Viking Parigi apre il porto di Tolone ai 234 ... Confindustria e sindacati bocciano la manovra. Ed è scontro sul Pos Dopo le frecciate del presidente degli industriali Bonomi, le opposizioni sono pronte ad una mobilitazione, mentre per la Corte dei Conti le misure su pos e contanti non sono coerenti con il Pnrr. For ...Una famiglia distrutta quella dei Batocchio. Il padre Diego, 40 anni, è morto in queste ore a seguito delle gravi lesioni riportate nell'incidente che si è verificato giovedì a Verona tra un furgone D ...