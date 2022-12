Kate Middleton | dea in verde con quel bacio a sorpresa a David Beckham

Leggi su amica

(Di sabato 3 dicembre 2022) Con iun abito noleggiatofluo,ha incantato tutti alla cerimonia di consegna dell’Earthshot Prize. Al collo, un collier appartenuto a Lady Diana con diamanti e smeraldi (foto: Getty) In dieci anni che è alla corte dei Windsor,non ha mai infranto le regole del protocollo. Tranne ieri, quando ha scambiato uncon. Un gesto affettuoso tra la principessa del Galles e l’ex calciatore, a riprova di un’amicizia lunghissima. Non scontato, però, per i membri della Royal Family, abituati a mantenere distanze e formalità soprattutto in pubblico. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU...