Iva Zanicchi arriva in finale e Selvaggia Lucarelli dopo la puntata ironizza

(Di sabato 3 dicembre 2022)non ha mai negato di trovare inopportuna la presenza di Ivanella fasedi Ballando con le Stelle e anche ieri sera, in occasione della seconda semi, lo ha ribadito. “Ormai di ballo non si parla più quandoIva. Stasera ho visto quattro passi in croce e siamo alla semi. Rispetto alla scorsa settimana, però, non faccio mezzo passo indietro. Quando stasera hai parlato di tuo padre è stato malinconico nel senso bello e profondo del termine. Malinconico però ha anche un’altra accezione che è quello che ho percepito ascoltando la tua barzelletta stasera. Io non voglio ripetere le stesse cose, ma è pur vero che tu fai sempre le stesse cose”. La giornalista ha poi continuato: “Se stasera avessi ...