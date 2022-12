In Qatar c' è un piccolo San Siro | guardare per credere

Il nostro inviato inGB Olivero ci fa scoprire una piccola chicca di Doha: nei pressi all'ingresso del Khalifa International Stadium, ...... Mohammed Kudus ONLY ITALY Tra le sorprese di questo Mondiale in2022 c'è sicuramente il ... Mariama, la mamma di Kudus, lavorava al mercato principale della zona e fin da giovanissimo il...Ballando con le Stelle ha dominato nonostante il cambio di orario dovuto ai mondiali in Qatar. Il programma condotto da Milly Carlucci ha ottenuto il 25,9% di share e ha tenuto incollati davanti al ...Brasile e Serbia sono le ultime due squadre qualificate per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Pur sconfitta per 1-0 dal Camerun, la Seleçao di Tite chiude prima nel girone G e ora affronterà ...