Calcio | Mondiali 2022 Gregg Berhalter | “Abbiamo fatto progressi | sono orgoglioso dei miei ragazzi”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Termina agli ottavi di finale l’avventura degli Stati Uniti aidi. In Qatar la nazionale a stelle e strisce ha perso poco fa contro l’Olanda (per 3-1) nella prima sfida della fase a eliminazione diretta e ha dovuto dunque dire addio a questa importantissima competizione. Subito dopo il match perso ha parlato l’allenatore della squadra americana: “Penso chedeidi questo gruppo. Quando le persone guardano il nostro team, vedono una chiara identita. Vedonoche escono e combattono l’uno per l’altro. Vedono il talento in campo., ma in questa notte ...