Bob | Coppa del Mondo Park City 2022 | nel bob a 2 femminile vince Kim Kalicki davanti a Laura Nolte

(Di sabato 3 dicembre 2022) Due gare, due vittorie: inizio di stagione super per Kimnel bob a 2. La teutonica in Nordamerica sta dominando la specialità: dopo Whistler agguanta il successo anche in quel di. Miglior tempo in tutte e due le run odierne per la classe 1997 che si è imposta con il tempo di 1:37.37. Battuta la compagna/rivale: 23 centesimi di ritardo per la campionessa olimpica in carica. A completare il podio, staccata di 32 centesimi, c’è la veterana e padrona di casa Kaillie Humphries. Più indietro l’altra tedesca Lisa Buckwitz, quarta, e la canadese Bianca Ribi. Ricordiamo che l’Italia non è presente in Nordamerica, preferendo gli allenamenti in Europa. Foto: Lapresse