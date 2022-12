Alex Di Giorgio scoppia a piangere | l’outing dell’ex fidanzato e l’omofobia dei nuotatori

Leggi su biccy

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ieri a Ballando con le Stelle i concorrenti si sono raccontati portando in pista le loro storie.Di(che purtroppo si è esibito all’una di notte) ha raccontato un momento drammatico della sua vita ed ha posto l’attenzione su un argomento importantissimo. Il nuotatore ha parlato delsubito dall’exe delnello sport.e Moreno Porcu poi ci hanno regalato quella che forse è stata la loro esibizione più bella, che ha convinto i giudici, visto che Ivan, Carolyn e Guillermo hanno dato dei bei 10. E comunque questo momento, con questa clip e questa coreografia straordinaria piena di significato, andava fatto in un orario differente.doveva esibirsi per primo, ma spero che sia stato visto da tantissime persone. ...