Alex Di Giorgio parla di outing a Ballando con le stelle | “L’ha fatto la persona che amavo” | ecco la differenza con il coming out

(Di sabato 3 dicembre 2022)Diè uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione dicon le. Anche ieri, nel corso della seconda semifinale, il nuotatore è finito al primo posto della classifica finale.Di: “Lachemi fece” Nel video di presentazione,Diha affrontato il delicatissimo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere dell'Umbria

Diè uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione di Ballando con le stelle . Anche ieri, nel corso della seconda semifinale, il nuotatore è finito al primo posto della ...I finalisti sono: Gabriel Garko, Alessandro Egger, Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Ema Stokholma,Di. Ai sei concorrenti si aggiungerà chi riuscirà a superare la fase del ripescaggio ... Alex Di Giorgio e l'omosessualità: "L'ho detto con timore a mia madre. Nello sport mai accettato" Nella clip di presentazione, Alex ha affrontato il tema di uno dei momenti più bui ... quando la tematica era certamente meno diffusa a livello di social. Per Di Giorgio è stato un colpo al cuore, non ...Sfide a colpi di ballo per conquistare un posto nel capitolo conclusivo dello show diretto da Milly Carlucci: il racconto dell'ultimo episodio ...