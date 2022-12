Un doloroso addio non ferma Cisse | la storia dell’allenatore del Senegal

(Di venerdì 2 dicembre 2022) I Mondiali di calcio del Qatar 2022 tra polemiche, imprese e clamorose eliminazioni, regala anche delle splendide storie. Quella che raccontiamo oggi riguarda Aliou, allenatore del, qualificato agli ottavi di finale per la seconda volta nella sua. LadiNel 2002,è stato il capitano della squadra che ha battuto la Francia nel cammino verso i quarti di finale, mesi dopo aver sbagliato il tiro dal dischetto decisivo nella finale della Coppa d’Africa persa ai rigori contro il Camerun. Ora in panchina a 46 anni, è l’ allenatore di maggior successo nelladella Nazionaleese. Non tutti però conoscono la sua: quando aveva 26 anni e aveva appena firmato per il Birmingham subito dopo ...

Il Settempedano

Il distacco è, per le tante persone per bene e di animo nobile che ho conosciuto e che mi ... Non lo sento come un, ma come un arrivederci, in un modo o in un altro''Il distacco è- dice Lucarelli - per le tante amicizie e le persone per bene che ho ... Ringrazio tutti, vi voglio bene, non sento un'ma un arrivederci, grazie davvero a tutti e Forze ... “Ciao Maria, il tuo doloroso 'addio' in un rione carico di tristezza…” Aliou Cisse: una storia di successo e sofferenza. Come l'allenatore del Senegal è arrivato alla panchina della Nazionale, tra coraggio e dolorosi addii ...Lo scorso settembre aveva compiuto 95 anni. La sua iscrizione all'albo risale al 23 aprile 1959. E alla professione ha dedicato la sua esistenza terrena, diventando un faro per i tanti colleghi. E' ...