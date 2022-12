Corriere dello Sport

Javiertorna a polemizzare contro Andrea Agnelli. Dopo le dichiarazioni rilasciate a seguito delle dimissioni dell'intero cda bianconero, il presidente della Liga , tuona nuovamente contro la società ...... Poici va giù pesante contro Agnelli: Infine, il presidente della Liga ha commentato anche la situazione della Superlega: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, ... Tebas, nuovo attacco alla Juve e ad Agnelli: "Come può essere un leader" Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha lanciato altre bordate ad Andrea Agnelli, ormai ex presidente della Juventus. Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, attacca nuovamente l'ormai ...è un formato di competizione: è una scusa, è un concetto ideologico che si è creato in quel gruppo di club nato con Florentino Perez. La base è che i club più ricchi, con ricavi maggiori, comandino il ...