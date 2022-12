Stangata badanti | governo pronto a correre ai ripari ' Fondo speciale contro il caro colf'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il sottosegretario al Lavoro, Durigon: aiuti come per le bollette, prepariamo un emendamento alla ...

La causa è l'adeguamento automatico delle retribuzioni all'inflazione che potrebbe scattare in assenza di accordo tra associazioni datoriali e sindacati Le famiglie potrebbero pagare dal prossimo ...Il sottosegretario al Lavoro, Durigon: aiuti come per le bollette, prepariamo un emendamento alla ...La causa è l’adeguamento automatico delle retribuzioni all’inflazione che potrebbe scattare in assenza di accordo tra associazioni datoriali e sindacati ...Tredici richieste di rinvio a giudizio: la procura contesta plusvalenze fittizie per 155 milioni, notizie false sugli stipendi dei calciatori, e reati che vanno dalle false fatture alla manipolazione ...