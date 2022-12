Serie A in assemblea tra diritti tv e media company

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LaA si ritrova nuovamente in. I club del massimo campionato italiano si incontreranno presso la sede della Lega a Milano (in via Rosellini) nel pomeriggio odierno, venerdì 2 dicembre 2022, con appuntamento previsto per le ore 14.45. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, a cominciare dall’elezione di un consigliere di Lega non L'articolo proviene da Calcio e Finanza.