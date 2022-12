Portogallo | Leao verso la panchina contro la Corea del Sud | News

Milan News

Spazio a Antonio Silva in difesa, Palhinha a centrocampo e a André Silva ein attacco. Curiosità: se dovesse andare a segno dal dischetto anche contro la Corea del Sud, il...(4 - 3 - 3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro; Bernardo Silva, William Cavalho, Palhinha; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael. Ct Fernando Santos. Tutta la Serie ... Record - Portogallo, Leao verso la panchina anche contro la Corea Secondo quanto riporta l'edizione online di Record, quotidiano sportivo portoghese, Rafael Leao dovrebbe partire dalla panchina anche in quest'ultima giornata del gruppo H dei Mondiali. I lusitani, ...Oggi pomeriggio in campo il Portogallo. I lusitani potranno puntare sul fattore Leao, con lui in campo è un’altra squadra Oggi pomeriggio in campo il Portogallo. I lusitani potranno puntare sul ...