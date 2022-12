Perché è stata cancellata la discesa di sci alpino a Beaver Creek? Tutte le gare già saltate quest’anno

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ennesima cancellazione oggi, venerdì 2 dicembre, per la Coppa del Mondo 2022-2023 di scimaschile: alle ore 18.15 italiane si sarebbe dovuta disputare lalibera maschile a, negli USA, ma il forte vento della notte e la nevicata ancora in corso lungo la pista hanno costretto invece gli organizzatori a cancellare la competizione. Si tratta della nona competizione saltata, cinque maschili e quattro femminili, e soltanto per il gigante femminile di Soelden èindividuata finora la data del recupero, ovvero quella del 27 dicembre, nella località austriaca di Semmering. Dopo le giornate dedicate alle prove, invece, si aprirà regolarmente oggi, venerdì 2 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo femminile 2022-2023 di sci ...

Powned.it

La pena èsuccessivamente dichiarata estinta per decorso del tempo. - E' stato individuato il ... E' stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo,il codice tedesco non ...Elisabetta Trenta èla prima a presentarsi nelle scorse ore nel capoluogo siciliano per la ...la competenza del mio ministero era quello di verificare che non si trattasse di una nave ... Perché è stata fatta una skin ROZE 2.0 sul Warzone 2