(Di venerdì 2 dicembre 2022) A circa 15 anni dal delitto di Perugia in cuiKercher fu uccisa, Raffaele– il 38enne assolto insieme ad Amanda Knox dall’accusa di aver partecipato all’– è intervenuto oggi, venerdì 2 dicembre, al Collegio arcivescovile diper un «incontro-testimonianza sul senso della pena, della colpa, della giustizia riparativa e soprattutto della ingiusta detenzione e della sovraesposizione mediatica dei casi di cronaca giudiziaria». Il giovane pugliese ha voluto raccontare ai ragazzi del quarto e quinto anno di superiore del ruolo svolto dai media e dnella vicenda dell’della studentessa inglese, avvenuto nel 2007 e per il quale è stato condannato l’ivoriano Rudy Guede. «Avete mai visto il film Yara? – domanda ...

Open

...Crime Scene Training Video Guarda questo video su YouTube Indice degli argomenti Rilievi sulla scena del crimine e repertazione delle prove biologiche Le tracce biologiche L'di...A circa 15 anni dal delitto di Perugia in cuiKercher fu uccisa, Raffaele Sollecito - il 38enne assolto insieme ad Amanda Knox dall'accusa di aver partecipato all'- è intervenuto oggi, venerdì 2 dicembre, al Collegio ... Omicidio Meredith, Sollecito agli studenti a Trento: «La mia vita è stata distrutta. Si voleva dare in pasto un colpevole all'opinione pubblica» Il giovane ospite dell’Arcivescovile per un progetto di educazione civica sul carcere: «Quello che è successo a me può accadere a chiunque. A pagare siamo stati io e Amanda, non i veri colpevoli» ...Gaetano Alaimo NewTuscia – “Il beneficio del dubbio” (Augh! Edizioni), scritto da Rudy Guede con il giornalista viterbese di Tv2000 Pierluigi Vito, sta avendo un grande successo perché esamina la vita ...