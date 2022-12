MotoGP | Marc Marquez | “La classe regina non è come la Formula Uno | sbagliato andare in quella direzione”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022)si prepara in vista della prossima stagione che, dal suo punto di vista, potrebbe esseredella rinascita vera e propria. Dopo la caduta di Jerez de la Frontera di luglio 2020, il Cabroncito ha più dovuto combattere con fisico e interventi piuttosto che con i rivali in pista, per cui si rimbocca le maniche per un Mondiale2023 di nuovo da assoluto protagonista. Nel corso di una intervista ad Autosport.com, il sei volte campione della, tuttavia, ha preferito puntare l’attenzione sullanel suo complesso che, secondo il portacolori del team Repsol Honda, non sta prendendo unaideale. “Ricordiamoci che non siamolaUno, che è estrema, ma stiamo andando ...