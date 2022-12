Maurizio Costanzo asfalta Signorini | quando lo scoprirà darà di matto

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 dicembre 2022), giornalista di grande fama, ha condiviso un’osservazione su Alfonso. Ecco cosa ha dichiarato. Di recenteha portato a termine l’ultima stagione delShow, talk trasmesso in seconda serata su Canale 5. Tra i personaggi che hanno fatto la loro comparsa in questa puntata, andata in onda venerdì 25 novembre, ci sono stati Alessandra Celentano, Benedetta Parodi, Rudy Zerbi e tanti altri.e Alfonso-ILoveTrading.itMa in che senso il celebre conduttore hato Alfonso? Ecco cosa è accaduto esattamente.a tutta forza contro ...