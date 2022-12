Lukoil | salvata la raffineria di Priolo | lo Stato prende il controllo con una nazionalizzazione temporanea

Il governo blinda la raffineria Isab di Priolo , di proprietà della, e assicura la continuità produttiva anche dopo il via alle sanzioni sul gas russo che scattano il 6 dicembre. E lo fa con un decreto legge di semi - nazionalizzazione, varato ieri sera dal ......per salvare la raffineria Isab -e non si esclude che la discussione possa essere portata giovedì in Consiglio dei ministri. L'idea dell'esecutivo è che la raffineria possa esseresolo ...Il governo blinda la raffineria Isab di Priolo, di proprietà della Lukoil, e assicura la continuità produttiva anche dopo il via alle sanzioni sul gas russo che scattano il 6 ...Amministrazione fiduciaria delle raffinerie per 12 mesi A dare la notizia dell’ufficialità del decreto legge che di fatto salva la Lukoil è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un provve ...