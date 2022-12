LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia vince | ma non è appagata “Sono stata sporca | devo migliorare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIIL VIDEO DELLA VITTORIA DIQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO? MONTEPREMI AUMENTATO… LA CLASSIFICA DELLE ITALIANE PIU’NTI IN COPPA DEL MONDO LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI CON PIU’ PODI IN COPPA DEL MONDO: “STUDIERO’ COME FARE MEGLIO” QUANDO TORNA IN GARA? 21.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani alle 18.00 per la(si spera) di Beaver Creek, poi nuovafemminile aalle ...