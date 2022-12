L’ex Juve pazzo di Osimhen | poi sullo Scudetto | “Mi fa ridere chi lo dice”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo circa due settimane di vacanze il Napoli è tornato ad allenarsi in Turchia, Spalletti potrà lavorare con tutta la squadra a disposizione fatta eccezione, ovviamente, dei nazionali impegnati al Mondiale. Al centro delle questioni, la corsa, che il Napoli vorrà riprendere non appena tornerà in campo in Serie A, dopo la preparazione stessa che vivrà in Turchia. A parlarne, èntus e oggi opinionista sportivo, Alessio Tacchinardi. Napoli, la sosta può aiutare gli azzurri Sarà questo un periodo di fondamentale importanza: gli azzurri potranno allenarsi in totale tranquillità cercando di limare i dettagli e provando nuove soluzioni di gioco. Lo stesso Spalletti, ha affermato che questo periodo di pausa può aiutare la squadra a rifiatare dopo i tanti impegni ravvicinati e i ritmi elevati delle ...