L’ageismo è una discriminazione | così non si rispettano esperienza e saggezza

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ho imparato una parola inglese che non conoscevo: ageism. In italiano: ageismo. L’Accademia della Crusca la definisce, pregiudizio o marginalizzazione di una persona in relazione all’età; in particolarenei confronti degli anziani. Arrivato a 70 anni sono stato messo in pensione. La pensione equivale a quanto ricevevo prima, ma da capitoli di spesa differenti. Ho più di 50 anni di contributi (ho riscattato l’università); forse l’Inps li ha dilapidati e ora paga la mia pensione con i versamenti di chi sta lavorando, ma ho pagato una somma più che sufficiente a coprire quel che mi resta da vivere. Dato che la biologia marina mi diverte continuo a praticarla, senza stipendio, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, come “chair”, l’equivalente di emerito. Lavoro come prima, a parte le lezioni ...