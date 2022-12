QUOTIDIANO NAZIONALE

In forse l'apertura immediata della seggiovia in località La Grava: è praticamente tutto pronto, basterebbenottata con le temperature rigide per ultimare la preparazione della. ...Sci, oggi a Lake Louise l'esordio stagionale di Goggia in discesa. 'A trenta anni ho già fatto tanto, ma ho ancora molto da ... "In pista una nuova Sofia: sempre per vincere" - Sport - quotidiano.net Il governo blinda la raffineria Isab di Priolo, di proprietà della Lukoil, e assicura la continuità produttiva anche dopo il via alle sanzioni sul gas russo che scattano il 6 ...Sci, oggi a Lake Louise l’esordio stagionale di Goggia in discesa. "A trenta anni ho già fatto tanto, ma ho ancora molto da dare" ...