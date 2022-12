“In che condizioni sono finita” Serena Bortone | problemi in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Puntata non certamente semplice per, che durante Oggi è un altro giorno di venerdì 2 dicembre ha ammesso di avere dei. Proprio nell’ultima puntata di questa settimana la conduttrice televisiva ha dovuto faticare non poco per portare avanti l’appuntamento, molto seguito e apprezzato da tantissimi telespettatori. Ma la sua grande professionalità ha avuto la meglio ed è stata in grado di proseguire lo stesso, aumentando ancora di più i buoni giudizi del pubblico.è un volto molto amato e con Oggi è un altro giorno ha riscosso e continua a riscuotere successi importanti. Anche se nonmancati anche episodi tutt’altro che piacevoli, con la famosa querelle legata a Memo Remigi, accusato di aver toccato il lato B di Jessica Morlacchi. Il cantante, ...