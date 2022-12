Giovane è in coma senza più speranza ma ecco la mano di Padre Pio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Unmarchigiano ha un brutto incidente e finisce inprofondo. Tutto sembrava perduto. A un certo punto accade quello che nessuno si aspettava: c’era ladiPio su di lui. Le parole sul referto del, a un mese dall’incidente, sono sorprendenti anche per gli stessi medici. Un gravissimo incidente in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Qui ci saranno vari fumettisti tra i qualiEmpirico ed Enzo Rizzi , sono anche previste delle ... 14enne muore in casa: domani l'autopsia sulla salma dellaragazza Comunicati Stampa Make ......laetà non ha pensato probabilmente alle conseguenze della sciagurata imprudenza che stava per compiere. L'impatto con il carrello delle montagne russe è stato devastante, è finita in...MONTE SAN SAVINO: Una storia che ha commosso tutti quella di mamma Cristina e che oggi sconvolge la Toscana, a soli due anni e mezzo, per la morte della piccola ...Shylah Rodden, 26 anni, è stata investita da una giostra al luna park e si è risvegliata dopo due mesi di coma.