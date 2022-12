Cosa c’è dietro al vade retro bancomat del governo Meloni

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In questi giorni mi ritrovo spesso a borbottare, eppure non è da me. Ogni volta che guardo il telegiornale o leggo le notizie sulla manovra 2023 cerco di...

Orizzonte Scuola

La guerra in Ucraina, le tensioni globali:c'è da sapere Aiuti all'Ucraina - I missili Aspide per la difesa aerea delle città Interattivi - Dentro Kherson - La caduta in 4 tappe - Il ruolo dei ...Meloni decidafare nella Ue Per non dover poi allearsi con gli stati di serie B e C L'ultimo saluto a Maroni. Anche Meloni ai funerali di stato:Italia fortunata a poter... Alla cerimonia a ... Legge di Bilancio, Giorgetti: lunedì testo in Parlamento. Cosa è previsto per la scuola [scarica nuova BOZZA]