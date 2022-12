Chiellini spunta la chat originale ai compagni della Juve | “Non parlate dell’accordo”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Giorgio, Repubblica pubblica lacon il messaggio whatsapp inviato dall’ex difensore ai. Il casosi sta espandendo sempre di più. L’inchiesta PrimaProcura di Torino si allarga a macchia d’olio ed escono fuori sempre delle novità. Dalle mega plusvalenze ai modi fantasiosi per pagare i procuratori dei minorenni. Ma c’è ancora molto altro da scoprire. Intanto il cdantus si è dimesso e la società cerca di guardare al futuro, addirittura Pjanic è convinto chelafarà la rimonta in campionato sul Napoli e non risentirà minimamentequestione giudiziaria, perché a capogestione sportiva c’è Max ...

TuttoJuve24.it

Poi, il "vero" nuovo corso da chi potrebbe ripartire I tifosi sognano le "bandiere", dallo storico capitano Alessandro Del Piero al fresco ex Giorgio, appena andato a svernare in America.Insieme alla chat dicon i compagni e alla scrittura privata con Cristiano Ronaldo . Mentre il processo sportivo rischia la riapertura grazie alle carte dei pubblici ministeri. Il biglietto ... Juventus, nuovo Consiglio d’Amministrazione: spunta l’ipotesi Chiellini Ma esce fuori anche la chat whatsapp di Chiellini con i compagni della Juve, con il difensore che chiede a tutti di non parlare ai media di… Leggi ...Spuntano fuori i nomi per la futura dirigenza della Juventus, ci vuole una figura competente in ambito sportivo: tre leggende bianconere ...